طقس العراق.. تصاعد موجات الغبار في بعض المناطق وزخات مطر بمناطق اخرى

شفق نيوز/ توقع راصد جوي، اليوم الاحد، تصاعداً لموجات الغبار في المناطق الصحراوية والجنوبية للعراق، وهطول زخات رعدية من الامطار في مدن اقليم كوردستان ومحافظات نينوى وكركوك وصلاح وشمال الانبار وديالى وبعض مناطق العاصمة بغداد.

وقال صادق عطية عبر منشور له على موقع فيسبوك، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "مع تقدم المنخفض الجوي الخماسيني، هناك انتشار واسع للسحب شمال العراق وايضا تتجه لباقي المدن تباعا خلال الساعات المقبلة، حيث تقع تحت التاثير المباشر للمنخفض الجاف".

وتوقع عطية، "نشاط الرياح الجنوبية الليلة في بادية الجنوب وذي قار والسماوة، وأيضاً في واسط ثم تتبعها البصرة وميسان وذي قار وباقي مدن الفرات الاوسط، على أن تتحول الى شمالية غربية نشطة نسبياً خلال نهار يوم الاثنين".

وأشار إلى أن "هذا النشاط الذي يصل لـ 70 كم بالساعة، ومن ثم التحول، متوقع أن يسبب تصاعدا للغبار وموجات غبار في المناطق الصحراوية مما يقلل من مدئ الرؤية الافقية".

كما توقع عطية، أن "تشهد الليلة ولغاية صباح يوم غد الاثنين هطول زخات رعدية من الامطار معتدلة الشدة في مدن اقليم كوردستان ونينوى وكركوك، وهطول خفيف يشمل صلاح وشمال الانبار وديالى ومتفرق في العاصمة بغداد"، مرجحاً أن "تشمل بعض التكونات الممطرة مناطق متفرقة من مدن الجنوب والفرات الاوسط ، يصعب تحديدها".

وأمس السبت، قال خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، أن العراق سيتأثر بالمنخفضات الخماسينية خلال هذه الاسبوع تنشط معها الرياح مصحوبة بموجات غبار وارتفاع درجات الحرارة، وهطول الأمطار في مناطق ومدن البلاد.

يشار إلى أن العراق تعرض خلال اليومين الماضيين إلى موجة غبار شديدة أدت إلى وفاة عدد من الأشخاص وإصابات الآلاف بحالات إختناق.