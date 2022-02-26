طقس العراق.. ترقب لـ"كتلة هوائية" تقلب الأجواء خلال الأيام المقبلة

شفق نيوز / أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية، حالة الطقس ليومي الأحد والاثنين المقبلين، مشيرة إلى تأثر البلاد بـ"كتلة هوائية معتدلة" مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الطقس خلال اليومين المقبلين سيكون مستقراً، يتبعها حالة جوية تؤثر أولاً على مدن الشمال يوم الثلاثاء، ثم تمتد لباقي المدن يومي الأربعاء والخميس، وتنتهي صباح الجمعة التي ستشهد انخفاضاً ملموساً بدرجات الحرارة".

وأضافت أن "نماذج الطقس والتنبؤات الجوية، تشير إلى أن (كتلة هوائية معتدلة) تؤثر في أجواء مدن البلاد، اعتباراً من يوم غد، لتكون الاجواء معتدلة نهاراً، باردة نسبيا خلال الليل"، لافتة إلى أن "هذا الارتفاع سيستمر لغاية يوم الخميس الذي من المتوقع أن يشهد انخفاضاً بدرجات الحرارة، خصوصا شمال وغرب البلاد ومناطق الوسط أيضاً".

وأوضحت أن "الطقس خلال اليومين المقبلين، صحو ومشمس، وتظهر سحباً عالية ومتوسطة على فترات، وتتكاثر اعتبارا من يوم الثلاثاء فـــي مدن شمال البلاد، يرافقها هطول زخات من الأمطار الرعدية ما بين خفيفة إلى معتدلة تغزر في دهوك ونينوى وشمال أربيل يوم الخميس، أو ليل الأربعاء، وقد يشمل هطول الأمطار الخفيفة، كلاً من صلاح الدين والانبار يوم الأربعاء".

ونوهت هيئة الأنواء الجوية، إلى أن "التوقعات الأولية، تشير أيضاً إلى أن الحالة الجوية تمتد إلى مناطق عديدة من مدن الوسط والفرات الأوسط والجنوب ليل الأربعاء، أو يوم الخميس، لتشمل أمطاراً رعدية في مناطق متفرقة منها" .