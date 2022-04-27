طقس العراق.. ترقبوا أمطاراً رعدية يومي الخميس والجمعة

شفق نيوز/ توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا بين الغائم الجزئي والغائم الممطر مع تباين بدرجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان طقس يوم غد الخميس سيكون في عموم مناطق البلاد غائما مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة ترتفع في المناطق الشمالية وتنخفض في الجنوبية ومقاربة لليوم السابق في المناطق الوسطى والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة واحيانا متغيرة الاتجاه.

وأشار إلى أن درجة الحرارة الصغرى في بغداد ستكون 20 مئوية والعظمى 34 مئوية.

واضاف البيان ان "طقس الجمعة سيكون في عموم مناطق البلاد غائما جزئيا الى غائم مع تساقط أمطار متوسطة الشدة وتكون غزيرة على فترات مع حدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ".