طقس العراق.. تحسن مؤقت غداً وموجة حر شديد قادمة

شفق نيوز/ أفاد الراصد الجوي العراقي علي الجابر الزيادي، بأن الأجواء ستشهد تحسناً مؤقتاً يوم غدٍ الثلاثاء، نتيجة نشاط ملحوظ للرياح الذي سيساهم في تخفيف حدة الأجواء المرهقة، رغم بقاء درجات الحرارة قريبة من المعدلات الحالية.

وأضاف الزيادي، لوكالة شفق نيوز، أن موجة حر جديدة ستتعمق يوم الخميس المقبل، بسبب سكون تام لحركة الرياح، مما سيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى ما بين 48 و50 درجة مئوية في المنطقتين الوسطى والجنوبية.

وأشار الزيادي إلى أن هذه الموجة الحارة ستستمر لثلاثة أيام، حيث يتوقع أن تنحسر تدريجياً مع نهاية الشهر الحالي وبداية شهر أيلول القادم، لتعود درجات الحرارة إلى مستويات أقل تتراوح بين 42 و45 درجة مئوية، ويعود الطقس إلى حالته الاعتيادية.