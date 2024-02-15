طقس العراق.. تحذير من أمطار رعدية وسيول وانخفاض بدرجات الحرارة

شفق نيوز/ حذر الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الخميس، من أمطار رعدية وسيول وانخفاض بدرجات الحرارة في بعض المحافظات العراقية.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، "نحذر من أمطار غزيرة الشدة تفوق 100 ملم خلال الساعات القادمة والليلة"، موضحاً أن "غزارة الأمطار ستكون في مدن شمال ديالى (قره تبه خانقين جلولاء)، كذلك الغزارة أيضاً ستكون في شمال ميسان فجر يوم غد".

وطالب الزيادي بـ"توخي الحذر من السيول"، كما توقع ان تستمر محافظات البلاد كافة تحت السحب الماطرة في أماكن مختلفة حتى فجر السبت، وتتسم الأمطار بطابع رعدي".

ولفت إلى أن "درجات الحرارة سيطرأ عليها غداً الجمعة انخفاضاً بفارق ثلاث درجات".