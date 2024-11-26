الشتاء يضرب مبكراً.. ليلة شديدة البرودة وانجماد شمالي غربي العراق

شفق نيوز/ حذرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، من انخفاض شديد في درجات الحرارة الليلة وغداً في عموم البلاد، فيما ستشهد المناطق الشمالية والغربية حالة "انجماد".

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "مع اندفاع محور المنخفض في الطبقات العليا نحو أجواء البلاد، توضح صورة السحب الملتقطة بالأقمار الاصطناعية السحب الممطرة وقد سبقت المحور وتسير سابقة جبهة سطحية post-frontal اجتازت أجواء أغلب مناطق الأنبار وتؤثر حالياً في أجواء مدن وسط وشمال البلاد وجنوبها لاحقاً بهطول أمطار يمتاز بالاستمرار في بعض الأماكن مع قليل من البرق والرعد".

وأضافت "مع اندفاع جبهة المنخفض شرقاً، ستتوقف فرص هطول الأمطار في مدن البلاد تباعاً هذه الليلة، وتبقى فرص لزخات من الأمطار في مدن البصرة وميسان وجنوبي ذي قار والسليمانية وأربيل ودهوك صباح الأربعاء تنتهي ظهراً، مع بقاء بعض الترسبات فوق المناطق الجبلية".

وأشار إلى أن "الرياح ستستقر غداً الأربعاء لتكون شمالية غربية، والكتلة الهوائية شديدة البرودة تسيطر على أجوائنا لتحولها إلى أجواء شتوية بامتياز قبل حلول فصل الشتاء مناخياً".

وشددت الهيئة على أن "الليلة وفجر وصباح الأربعاء ستحصل حالة من الانجماد جهة غربي وشمال غربي البلاد، وكذلك ستشهد البلاد أجواء باردة ابتداء من الليلة والأيام المقبلة ويستمر الليلة الهطول الثلجي شمال وشرق دهوك وشمال أربيل"، محذرة من "أجواء شديدة البرودة ومن تردي الرؤية فوق قمم الجبال".