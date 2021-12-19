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طقس العراق.. تحذيرات من رياح عاتية وسيول وضباب بدءاً من يوم غد

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-19T17:00:38+0000
طقس العراق.. تحذيرات من رياح عاتية وسيول وضباب بدءاً من يوم غد

شفق نيوز / توقع خبير التنبؤات الجوية، صادق العطية، عودة فرص هطول الأمطار الخفيفة،  ابتداء من مساء الأحد، في مدن الجنوب ثم تتبعها مدن الفرات الأوسط والعاصمة بغداد وواسط تباعا، خلال فجر وصباح الاثنين.

وذكر العطية، في منشور على صفحته في (فيسبوك)، أن "هطول الأمطار يبدأ في مدن شمال البلاد إضافه لصلاح الدين، خلال نهار الاثنين وتكون معتدلة الشدة مصحوبة بالبرق والرعد أحيانا مع غزارة متوقعة تشمل مناطق من (أربيل ودهوك ونينوى وشمال أربيل وأجزاء من كركوك والسليمانية)، بينما تكون فرص هطول الأمطار ضعيفة في الأنبار وبادية الجنوب".

وحذر المتنبئ الجوي، من نشاط الرياح السطحية الجنوبية والجنوبية الشرقية في مدن السليمانية وديالى وصلاح الدين وكركوك، وكذلك نشاط الرياح الغربية في الأنبار، خلال يوم الاثنين، لكون الرياح من المتوقع أن سرعتها إلى 60-70 كم بالساعة".

كما حذر العطية، من "تصاعد الغبار في الأنبار بسبب نشاط الرياح ودخول كتلة هوائية باردة، وكذلك من غزارة الأمطار الرعدية في مدن وإقليم كوردستان نهار الاثنين، بالإضافة إلى تشكل الضباب الذي يقلل من الرؤية الأفقية في أجزاء واسعة من البصرة وذي قار فجر وصباح الاثنين، فضلاً عن السيول المتوقعة شرق واسط وميسان صباح يوم الثلاثاء".

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