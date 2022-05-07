طقس العراق.. تجنبوا السفر "غبار" حتى صباح الاثنين

شفق نيوز/ توقعت هيئة الانواء الجوية العراقية، السبت، استمرار الحالة الغبارية حتى صباح يوم الاثنين المقبل.

في وقت قال الراصد الجوي صادق عطيه، إن حدود الغبار يتجه نحو مدن الفرات الاوسط ثم الجنوبية خلال الساعات المقبلة، محذراً تجنبوا السفر هذا اليوم.

بدوره قال المتحدث بأسم وزارة النقل حسين جليل، في بيان، إنه عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بتاريخ 7 أيار كانت سرعة الرياح في مدينة عانة ٨ م /ثا ومدى الرؤية ١٠٠ متر، أاما مدينة حديثة تجاوزت سرعة الرياح ٨ م / ثا ومدى الرؤية الافقية ١٠٠ متر وهذا يعني انها عاصفة ترابية".

وأوضح "في المراقبة وصل الغبار الي العاصمة بغداد خلال ساعات، اذا تجاوزت الرياح ٨ م / ثا ومدى الرؤية الافقية اقل من ١٠٠٠ متر، وبهذه الحالة تعتبر عاصفة ترابية وتتوقف الرحلات الجوية".

وتابع: "اذا كانت السرعه ٨ م /ثا هذا يعني الحالة تتمثل بغبار متصاعد، وبالنسبة لمدينة القائم الحدودية شهدت تساقط امطار خفيفة وعواصف رعدية قبل مدينة عنه وحديثة اللتان شهدتا الحالة الغبارية".

وشاعت العواصف الرملية في الشرق الأوسط بخاصة في العراق في الفترة الأخيرة، وهو ما يعزوه الخبراء إلى التغير المناخي، وسوء إدارة المياه والأراضي.