طقس العراق .. بؤر لخلايا رعدية تتسبب بهطول غزير للأمطار بمناطق محدودة

شفق نيوز/ ذكر خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، يوم الثلاثاء، أن فرص هطول الأمطار ستستمر في بعض مناطق ومدن العراق خلال الأسبوع الجاري.

وتحدث عطية عن تحديثات الطقس في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي وقال، "صباح الثلاثاء اجواء غائمة جزئيا بسحب ركامية رعدية في اغلب المدن صباح الثلاثاء"، مشيرا إلى استمرار فرص الهطول في مناطق عديدة من مدن الفرات الاوسط اضافة للعاصمة بغداد وواسط وديالى والسليمانية وصلاح الدين ونينوى وكركوك واربيل.

وأضاف أن فرص الأمطار تنتهي بعد الظهر او خلال المساء وتتحول الرياح تدريجيا الى شمالية غربية معتدلة السرعة في معظم مدن البلاد.

وأردف عطية بالقول فرص الهطول تستمر في السليمانية وشمال اربيل ودهوك وهي عموما خفيفة الشدة تخف فرصتها ليلا.

ومضى بالقول إنه "من المتوقع ان تعود فرص الامطار يوم الاربعاء لتشمل نينوى والانبار ودهوك واربيل والسليمانية وصلاح الدين وكركوك لتنتهي قبل ظهر الخميس.

ونوه خبير التنبؤات الجوية إلى بؤر لخلايا رعدية تسبب هطول غزير في مناطق محدودة، لافتا إلى أن درجات الحرارة ما بين ارتفاع وانخفاض ولا توجد موجات باردة .