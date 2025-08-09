طقس العراق.. بغداد وست محافظات عند نصف درجة الغليان (خرائط)

شفق نيوز- بغداد

توقعت هيئة الانواء الجوية العراقية، يوم السبت، أن تسجل سبع محافظات عراقية، هي ميسان وذي قار والمثنى والبصرة ووكربلاء وواسط فضلاَ عن العاصمة بغداد، درجات حرارة قياسية عند 50 درجة مئوية.

وقال الهيئة في بيان، أن البلاد تستمر اليوم السبت تحت تأثير امتداد منخفض جوي حراري سطحي، مما يؤدي إلى طقس صيفي مستقر وشديد الحرارة في عموم المناطق، مع سماء صافية بوجه عام تتخللها بعض الغيوم في المناطق الجنوبية، مسببة أجواء غائمة جزئياً على فترات.

وأشار البيان إلى أن درجات الحرارة اليوم مشابهة لما تم تسجيله يوم أمس الجمعة، مع ارتفاع طفيف في بعض المناطق الشمالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفيما يخص الطقس خلال الأيام القادمة، توقعت الهيئة يوم غد الأحد طقساً صحواً وحاراً إلى غائم جزئي، وبعد يوم غد الاثنين طقساً صحواً حاراً إلى غائم جزئي أحياناً، أما الثلاثاء المقبل فطقس صحو وحار مع بعض الغيوم المتفرقة، ويستمر الطقس صحواً يوم الأربعاء.

وسجلت درجات الحرارة اليوم السبت في المحافظات: بغداد 49، كركوك 46، نينوى 46، صلاح الدين 48، ديالى 48، الأنبار 47، كربلاء 49، بابل 48، النجف 49، الديوانية 49، ميسان 50، ذي قار 50، المثنى 50، والبصرة 50 درجة مئوية.

وفي محافظات إقليم كوردستان سجلت أربيل 44، دهوك 42، والسليمانية 43 درجة مئوية.

أما درجات الحرارة المتوقعة يوم غد الأحد، فهي: بغداد 50، كركوك 48، ديالى 49، صلاح الدين 48، الأنبار 48، واسط 50، بابل 49، كربلاء 50، النجف 49، الديوانية 49، ميسان 50، الناصرية 51، المثنى 50، والبصرة 50 درجة مئوية.

وفي إقليم كوردستان من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى أربيل 45، دهوك 43، والسليمانية 43 درجة مئوية.