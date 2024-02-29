طقس العراق.. بدء ارتفاع درجات الحرارة مع يومين من الأمطار

شفق نيوز/ توقع راصد جوي عراقي، بدء ارتفاع درجات الحرارة اعتباراً من يوم غد الجمعة، فيما أشار إلى هطول أمطار يومي الثالث والثامن من الشهر المقبل ..

وقال الراصد الجوي علي الجابر الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن موجة البرد تتراجع بشكل تدريجي بفارق درجتين مئوية، مشيراً إلى ارتفاع درجات الحرارة بدءا من يوم غد الجمعة.

وأضاف، أن درجات الحرارة تبدأ تزداد بالارتفاع تصاعدياً يوم السبت، وتعود الأجواء اعتيادية.

ورجح الزيادي، أن تعود الأمطار إلى مدن البلاد، وقد تشهد المدن الشمالية حالة ماطرة يوم الأحد الموافق 3 آذار، كما أن هناك مجدداً حالة ماطرة أكثر اتساع يوم 8 آذار المقبل.