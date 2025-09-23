طقس العراق.. بداية "ضعيفة" للموسم المطري والسماء تعدّ بـ"الأفضل" شتاءً

شفق نيوز- بغداد

أعلن الراصد الجوي صادق عطية، مساء اليوم الثلاثاء، أن بداية الموسم المطري في العراق ستكون "ضعيفة" خلال فصل الخريف، فيما ستتحسن خلال فصل الشتاء المقبل.

وقال عطية في منشور على حسابه بموقع "فيسبوك"، تابعته وكالة شفق نيوز، إن النشرة الموسمية للأمطار صدرت مؤخراً من جامعة كولمبيا لأشهر الخريف والشتاء 2025-2026، وتشير التوقعات لشهري تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر المقبلين إلى احتمالية هطولات أقل من المعدل العام على العراق وأجزاء من الجزيرة العربية وبلاد الشام وإيران، ما يعكس بداية ضعيفة للموسم المطري.

وأضاف "الأمطار ستتحسن تدريجياً خلال أشهر كانون الأول/ ديسمبر 2025 إلى شباط/ فبراير 2026، حيث تزداد فرص هطول الأمطار لتكون حول المعدل إلى أعلى من المعدل العام في العراق وشبه الجزيرة العربية وبلاد الشام، إضافة إلى بعض مناطق إيران".

وتوقع عطية أن يشهد الموسم المطري بداية ضعيفة خلال الخريف، يعقبها تحسّن ملحوظ في كميات الأمطار خلال فصل الشتاء.