طقس العراق.. انخفاض مؤقت في درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل

شفق نيوز- بغداد

تشير توقعات الطقس في العراق، مساء الجمعة، إلى اندفاع كتلة هوائية معتدلة الحرارة نحو البلاد والمنطقة من جهة جنوب أوروبا خلال الأسبوع المقبل، ما يؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة لتسجل قيماً أقل بقليل من المعدل العام لمثل هذا الوقت من السنة.

جاء ذلك في تدوينة للراصد الجوي صادق عطية عن تحديثات نماذج الطقس العددية تابعتها وكالة شفق نيوز، توقع فيها أن يتركز هذا الانخفاض خلال منتصف الأسبوع (الأحد - الثلاثاء)، بشكل مؤقت، قبل أن تعاود درجات الحرارة ارتفاعها تدريجياً مع نهاية الأسبوع.

وبحسب عطية، فإن تأثير الانخفاض يكون أكثر وضوحاً في مناطق وسط وشمال وغرب البلاد، حيث تصبح الأجواء أقل شدة حرارية، في حين يقتصر الانخفاض في المنطقة الجنوبية على درجات طفيفة، مع استمرار الأجواء الصيفية الحارة.

ولا تشير التوقعات الحالية إلى تسجيل درجات حرارة خمسينية في عموم البلاد حتى نهاية الشهر الحالي، مع استمرار متابعة تحديثات النماذج الجوية بصورة دورية، وفقاً لعطية.