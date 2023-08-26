طقس العراق.. انخفاض "مؤقت" في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

شفق نيوز/ رجح راصد جوي عراقي، يوم السبت، أن تشهد البلاد انخفاضاً "مؤقتاً" بدرجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وقال الراصد نائل العلي، لوكالة شفق نيوز، إن أهم توقعات الطقس، أن تكون أجواء البلاد صيفية حارة، متوقعا أن تكون درجات الحرارة العظمى خلال نهار غد الأحد في المنطقة الشمالية من البلاد من 36 إلى 43 ، والمنطقة الوسطى من 44 إلى 45، والمنطقة الجنوبية من 45 إلى 46، والفرات الأوسط من 44 إلى 45، والمنطقة الغربية من 36 إلى 40.

واشار إلى أن الرياح تكون شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، تصل سرعتها إلى 30 كم بالساعة خلال النهار، موضحا أنه لا يوجد ارتفاع كبير في درجات الحرارة.

وتوقع ان تنخفض اكثر وبالاخص في المناطق الشمالية والغربية يوم الأربعاء والخميس لتصل درجات الحرارة العظمى في المنطقة الشمالية 33 إلى 38، والمنطقة الوسطى 38 إلى 40، والمنطقة الجنوبية 41 إلى 43، والفرات الأوسط 40 إلى 41، والمنطقة الغربية 34 إلى 36، واصفا هذا الانخفاض بأنه "مؤقت".