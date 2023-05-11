طقس العراق.. انخفاض درجات الحرارة وموجة غبار تجتاح البلاد الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ أعلن المتنبئ الجوي صادق عطية، يوم الخميس، انخفاض درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل، فيما تجتاح العراق موجة غبارية قادمة من الغرب.

وقال عطية في منشور على صفحته في فيسبوك، وتابعته وكالة شفق نيوز "تستمر درجات الحرارة بالارتفاع خلال نهار يوم غد الجمعة، إلا أنها تبدأ بالانخفاض اعتبارا من يوم السبت المقبل في مدن شمال وغرب ووسط البلاد والفرات الاوسط، فيما يكون الانخفاض في مدن الجنوب يوم الاحد".

وبين أن "الانخفاض سيكون بفارق 5-6 درجات مئوية"، مشيرا الى ان "موجة غبار ما بين متوسطة الى كثيفة تتشكل بين القائم شمالي الانبار وسنجار جنوبي نينوى يوم غد الجمعة ليلا".

وتابع عطية "تتجه موجة الغبار مع هبوب رياح شمالية غربية نشطة نحو جنوب نينوى وصلاح الدين والعاصمة بغداد، ثم تتجه نحو مدن الفرات الاوسط نهار السبت وجنوب غرب البلاد، ثم تتجه الموجة الغبارية نحو ديالى وواسط ومدن الجنوب خلال ساعات مساء السبت بكثافة أقل".