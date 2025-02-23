طقس العراق.. "انجماد أرضي" واستمرار لموجة البرد حتى الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي، صادق عطية، مساء اليوم الأحد، أن تشهد مناطق واسعة من العراق حالة "انجماد أرضي" جراء موجة البرد التي تجتاح البلاد، مشيراً إلى أن الموجة ستستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل.

وقال عطية في منشور على حسابه في موقع "فيسبوك"، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن آخر تحديثات نماذج الطقس الصادرة مساء اليوم الأحد، تشير إلى "أجواء شديدة البرودة خصوصاً خلال ساعات الصباح والليل تستوجب أخذ الاحتياطات خلال الأيام المقبلة".

وأضاف "من المتوقع استمرار موجة البرودة لغاية بداية الأسبوع المقبل".

وتابع "صباح غد الاثنين، متوقع تشكل الانجماد الأرضي (الصقيع) في مناطق واسعة من مدن البلاد التي ستشهد درجات حرارة صفرية في الوسط والجنوب صباحاً وما دون الصفر في الشمال والغرب. وتصل لمستويات متدنية جداً على سفوح وقمم الجبال، فيزداد الشعور بالبرودة بسبب جفاف الأجواء".

وأشار عطية إلى أنه "يوم غد الاثنين تستمر فرص هطول زخات أمطار خفيفة ممزوجة بثلوج خفيفة الشدة في مراكز مدن السليمانية وكركوك ودهوك وشمال صلاح الدين وأربيل وشمال نينوى وكذلك على عموم المرتفعات الجبلية، وتنتهي فرص الهطول خلال الليل".

وكان محافظ كركوك، ريبوار طه، قد قرر في وقت سابق اليوم تعطيل الدوام الرسمي في المدارس يومي الاثنين والثلاثاء نظراً للانخفاض الشديد في درجات الحرارة.

ولاحقاً قرر محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ليوم غدٍ الاثنين، بسبب انخفاض درجات الحرارة وتأثيراتها على الطلبة.

وقال الدخيل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "دوام الموظفين في الدوائر الحكومية سيكون عند الساعة التاسعة صباحاً بدلاً من الساعة الثامنة، وذلك للتخفيف من آثار البرد القارس على الكوادر الإدارية والموظفين".

كما أعلن محافظ صلاح الدين بدر الفحل، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تعطيل الدوام الرسمي في مدارس المحافظة بسبب الانخفاض الحاد وغير المألوف في درجات الحرارة ليوم غد.

كذلك قررت ممثليات وزارة التربية والمدارس العربية المرتبطة بها، في أربيل، والسليمانية، ودهوك، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين لسوء الأحوال الجوية.

وقرر محافظ حلبجة في إقليم كوردستان، آزاد توفيق، مساء اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد في قضاءين تابعين للمحافظة، بسبب موجة الصقيع التي تجتاح الإقليم وعموم العراق.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بسبب العاصفة التي جلبت الثلوج والأمطار إلى منطقة هورامان، وبناءً على مقترح المحافظ آزاد توفيق، تقرر إعلان يوم غدٍ الاثنين عطلة رسمية في قضاءي بياره وتويله وقراهما، نظراً للظروف الجوية وانخفاض درجات الحرارة.

وشمل القرار تعطيل جميع الدوائر الحكومية والمدارس ورياض الأطفال في حدود الأقضية المذكورة.

كما أشير إلى أن هذه العطلة لا تشمل الطلبة الذين لديهم امتحانات تمهيدية، حيث ستُجرى امتحاناتهم خارج الأقضية المشمولة بالقرار.

كما أعلنت المديرية العامة لتربية واسط، عن تغيير توقيت دوام المدارس طيلة أيام الأسبوع الجاري بسبب البرد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "نظراً لانخفاض درجات الحرارة وحفاظاً على صحة ابنائنا الطلبة والتلاميذ يكون دوام المدارس الدوام الصباحي فقط الساعة التاسعة صباحاً بدلاً من الثامنة طيلة ايام الأسبوع الجاري".

وأعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، مساء اليوم الأحد، نشرة بدرجات الحرارة في عموم البلاد ليوم غد الاثنين.

ووفقاً للنشرة التي وردت لوكالة شفق نيوز، فإن محافظة السليمانية بإقليم كوردستان ستسجل أدنى درجة حرارة تتراوح بين 2 درجة مئوية و4 درجات تحت الصفر.

فيما تتراوح درجات الحرارة في محافظة البصرة بين 4 إلى 15 درجة، أما العاصمة بغداد فستصل درجة الحرارة فيها إلى الصفر المئوي.

وسبق للراصد الجوي علي الجابر الزيادي أن كشف لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن العراق على موعد من الموجة الأشد برداً تشمل جميع أنحاء البلاد، مؤكداً أن درجات الحرارة ستنخفض إلى ما دون الصفر.