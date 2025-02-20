طقس العراق .. امطار وثلوج وتراجع بدرجات الحرارة الى شهر اذار المقبل

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الخميس، استمرار الأجواء الممطرة في المناطق الشمالية وديالى وصلاح الدين، وفيما بين أن المنخفض المطري يبدأ بالانحسار يوم غد الجمعة، أشار إلى أن يوم الأحد سيشهد تساقطا للثلوج.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن "الأجواء الماطرة، التي بدأت منذ وقت سابق من اليوم، تستمر عصر ومساء اليوم، وقد تكون غزيرة الشدة في أماكن مختلفة بالأقسام الشمالية كافة وديالى وصلاح الدين".

وأضاف أن "باقي الأماكن ستشهد فرص زخات مطر متفرقة الليلة، مثل بغداد وشمال شرق واسط، فيما تضعف في باقي المدن".

وتابع الزيادي، أن "المنخفض المطري ينحسر صباح غد الجمعة، وفيما نتوقع ان تعاود الأمطار المتفرقة يوم السبت ببعض الأماكن خاصة المناطق الوسطى والفرات الأوسط"، مشيراً إلى أن "الثلوج يتوقع أن تسقط فجر يوم الأحد في أغلب المدن الشمالية وشمال المنطقة الوسطى في تكريت وغرب الأنبار".

وبين أن "تساقط الثلوج قد يؤدي إلى انخفاض الحرارة بفارق كبير وتسجيل معدلات صفرية في ساعات الفجر ليوم الأحد ومنتصف الأسبوع ودون الـ 14 مئوية نهاراً، في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وأقل من ذلك غربي وشمال البلاد"، مضيفا أن "الأمطار تعاود الهطول مطلع شهر آذار".