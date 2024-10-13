طقس العراق.. الأمطار تلوح في الأفق

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، أن مخرجات الأقمار الاصطناعية الملتقطة ظهر اليوم الأحد، تشير إلى أجواء صافية في أغلب المدن العراقية.

وأشارت الهيئة، في تقرير لها ورد الى وكالة شفق نيوز، إلى توقع اندفاع السحب من جهة نينوى مساءً، مع فرص لهطول زخات من الأمطار تشمل محافظة دهوك ضمن اقليم كوردستان، ومناطق متفرقة من نينوى نهار يوم غد الاثنين.

ومن المتوقع، أن يودع العراق أجواء الصيف الحارة والمرهقة ابتداءاً من مطلع الأسبوع المقبل.

وتشير المؤشرات الحالية بخصوص درجات الحرارة تشير الى استمرار الارتفاع والاجواء المرهقة نسبيا خلال ساعات النهار لغاية نهاية الاسبوع الحالي.

وفيما سيشهد بداية الأسبوع المقبلإنخفاضاً واضحا بدرجات الحرارة بفارق عدة درجات عن الأيام الحالية خصوصا في مدن شمال وغرب ووسط البلاد، فيما يكون الانخفاض أقل في مدن الجنوب.