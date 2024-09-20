طقس العراق.. الأمطار تبدأ موسمها مبكراً

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الجمعة، سقوط أمطار رعدية في إقليم كوردستان والمناطق الشمالية والغربية.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز "تتعرض البلاد ابتداءً من ساعات ظهر ومساء اليوم إلى منخفض ضعيف يؤدي إلى تساقط أمطار رعدية في مناطق متفرقة، خاصة في مدن إقليم كوردستان ونينوى كركوك".

وأضاف أنه "من المتوقع أن تسنح الفرص بزخات مطر عشوائية في أجزاء متباعدة في شمالي صلاح الدين وقد تتحرك فرصة قرب حديثة وبيجي".

وأشار إلى أن "الحالة المطرية تتوقف الليلة وتعود عصر يوم غد السبت في الأقسام الشمالية مجدداً ثم تنحسر فجر الأحد".

واعتبر الزيادي أن "هذه الأمطار تبشر بحالة من التفاؤل بموسم يزداد فيه عبور المنخفضات الممطرة خلال الشهرين المقبلين تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر، رغم سلبية بعض العوامل المؤثرة في ظاهرة (لانينا) ضعيفة".