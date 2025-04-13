طقس العراق.. الغبار يعود مجدداً وانخفاض بدرجات الحرارة وأمطار رعدية

شفق نيوز/ توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، مساء اليوم الأحد، نشاط واضح في الرياح السطحية المثيرة للغبار، إلى جانب فرص لهطول أمطار رعدية في عدد من مدن البلاد يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، نتيجة التأثر بمنخفض حراري سطحي مع تواجد كتلة هوائية باردة في الطبقات العليا من الجو.

وذكرت الهيئة في تقرير جوي ورد لوكالة شفق نيوز، أن التحديثات الصادرة من نماذج الطقس العددية المستلمة في قسم التنبؤ الجوي تشير إلى تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي ناتجة عن تأثير منخفض حراري سطحي من شبه الجزيرة مع تواجد كتلة هوائية باردة في الطبقات العليا من الجو، تستمر يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، تتمثل بنشاط واضح في الرياح السطحية المثيرة للغبار، إلى جانب فرص لهطول أمطار رعدية في عدد من مدن البلاد.

وعن تفاصيل نشاط الرياح والغبار، توقعت الهيئة، حدوث تقلبات ونشاط بالرياح السطحية الغربية والشمالية الغربية في مناطق واسعة من البلاد، خاصة في المناطق الجنوبية والغربية منها، تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ساعة مما يسبب إثارة لموجات من الغبار، خاصة في المناطق الصحراوية والمفتوحة، مع احتمالية انتقال موجات الغبار نحو المناطق الوسطى من البلاد.

وفيما يخص فرص هطول الأمطار، أشارت الهيئة، إلى تزايد فرص هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة خلال فترة التأثير في مدن شمال البلاد والأنبار، كذلك تشمل فرص الأمطار مناطق من مدن وسط البلاد، بغداد، بابل، كربلاء، ديالى وصلاح الدين على وجه الخصوص إضافة لمدينتي النجف والديوانية، مع فترات من الغزارة في دهوك والسليمانية وكركوك وشمال نينوى.

أما درجات الحرارة، فمن المتوقع بحسب الهيئة، انخفاضها بشكل ملحوظ يوم الثلاثاء وتعود للارتفاع التدريجي اعتباراً من يوم الأربعاء.

وتوقعت الهيئة، أن تنتهي الحالة الجوية ساعات فجر وصباح يوم الأربعاء مع استمرار بعض الهطولات الخفيفة المتفرقة على السليمانية وشمال دهوك.

ونصحت الهيئة في ختام التقرير الجوي مرتادي الطرق الخارجية بتوخي الحذر بسبب تدني الرؤية الأفقية نتيجة موجات الغبار، مع ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمرضى الجهاز التنفسي، إلى جانب متابعة تطور الحالة الجوية وتحديثات الطقس، حيث تكون الهطولات متقطعة ومحلية الطابع.