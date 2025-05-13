طقس العراق.. الغبار يخف تدريجياً مع احتمال أمطار في غرب وشمال البلاد

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تحسن في مدى الرؤية الأفقية في مناطق وسط وغرب العراق، مع بقاء بعض الأتربة العالقة في الأجواء.

وقالت في تقرير لها صدر مساء اليوم، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الصور الأخيرة للأقمار الاصطناعية تشير إلى أن الكتلة الغبارية الكثيفة تتجه نحو المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من البلاد، بما في ذلك مدينة البصرة، بعد أن أثرت بشكل ملحوظ على معظم مدن جنوب العراق خلال الساعات الماضية.

وعن توقعات يوم غد الأربعاء، ذكرت أن العوالق الغبارية تستمر في التأثير على العراق، لكن مع انخفاض في شدتها مقارنة باليوم، حيث يُتوقع أن تتركز كثافة الغبار في الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من البلاد، مع تأثير أقل في باقي المناطق.

كما تشير التوقعات إلى احتمال هطول زخات من الأمطار الليلة ونهار الأربعاء في مناطق غرب الأنبار، شمال نينوى، دهوك، شمال أربيل، وأجزاء من السليمانية، كما يتوقع هطول أمطار خفيفة الشدة بشكل متفرق في بعض مناطق وسط العراق خلال ساعات ليل الأربعاء.

وتتعرض مناطق متفرقة من البلاد واقليم كوردستان منذ صباح اليوم إلى عواصف غبارية كثيفة، تسببت بتدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كيلومتر في أغلب المناطق الغربية.