طقس العراق.. الغبار يتجه للغرب والرياح مستمرة في الجنوب

شفق نيوز/ توعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، مساء اليوم الإثنين، استمرار نشاط الرياح في المنطقة الجنوبية وعدم استقرار الأجواء يوم غد الثلاثاء، فيما بينت أن موجة الغبار بدأت تتجه نحو غربي البلاد.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة مساء اليوم، تشير إلى نشاط ملحوظ في الرياح السطحية قادمة من الاتجاه الجنوبي الشرقي، أدى إلى تشكل وامتداد موجات غبار محلية في عدد من مدن جنوب العراق، شملت أجزاء من محافظات ذي قار والمثنى والديوانية والنجف".

وأضافت أن "نشاط الرياح ناتج عن امتداد منخفض حراري سطحي ترافق مع تصادم تيارات هوائية شمالية إلى شمالية شرقية، مع رياح جنوبية شرقية تجاوزت سرعتها في بعض المناطق 30 كم/ساعة".

وبينت أن "موجة الغبار تتجه نحو جنوب غرب البلاد حاليا، ومتوقع استمرار عدم الاستقرار في الاجواء يوم الثلاثاء مع نشاط الرياح في المنطقة الجنوبية".

وأوضحت "يُنصح بتوخي الحذر أثناء القيادة في الطرق الخارجية".