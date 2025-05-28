طقس العراق.. "الضيف الثقيل" يتلاشى غداً والأنواء "تُبشّر" بانخفاض درجات الحرارة

شفق نيوز/ أفادت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، مساء اليوم الأربعاء، بأن موجة غبار متوسطة إلى كثيفة الشدة ستشهدها أجواء البلاد الليلة وتستمر حتى نهار الغد.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "آخر صور للأقمار الاصطناعية تشير إلى اندفاع موجة غبار ما بين متوسطة إلى كثيفة الشدة نحو مدن شمال البلاد حالياً، ومن المتوقع استمرار تأثيرها خلال ساعات هذه الليلة بشدة متفاوتة".

وبينت أنه "في مدن وسط البلاد، يستمر حالياً تأثير الغبار من متوسط إلى خفيف، وشدته ستتراجع تدريجياً خلال ساعات الليل، على أن يعاود نشاطه نهار يوم غد الخميس بتركيز أقل".

وتابعت "أما في مناطق الجنوب، فتسود أجواء صافية وشديدة الحرارة حالياً".

ولفتت الهيئة إلى أن "صور الأقمار الاصطناعية تُظهر كذلك رصد اندفاع غبار خفيف إلى متوسط قادم من شمال وشرق محافظة الأنبار".

وأوضحت أنه "من المتوقع انخفاض درجات الحرارة بشكل طفيف يوم غد الخميس، على أن يكون الانخفاض أكثر وضوحاً يوم الجمعة، بفارق يتراوح بين 5-6 درجات مئوية مقارنة بمعدلات اليوم".