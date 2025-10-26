طقس العراق الشهر المقبل .. لا موجات باردة ولا تراجع حاد بدرجات الحرارة

شفق نيوز - بغداد

توقع خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، يوم الأحد، عدم تسجيل أجواء العراق خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل موجات باردة وإنما تكون حالة الطقس طبيعية تنتقل بها من فصل الخريف الى الشتاء بشكل تدريجي.

جاء ذلك في تقرير نشره على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن حالة الطقس، تحت عنوان "تطورات درجات الحرارة خلال الشهر المقبل".

وذكر عطية في منشوره أن النماذج الجوية تشير إلى غياب الجبهات الهوائية الباردة عن أجواء المنطقة خلال الفترة المقبلة، مما يعني أن الانخفاض بدرجات الحرارة سيكون تدريجياً وطبيعياً مع تقدم الموسم، دون أي موجات باردة أو تراجع حاد".

ونوه إلى أن "الأجواء ستبقى معتدلة نهاراً وتميل إلى البرودة ليلاً في أغلب المدن، خصوصاً مع دخول الثلث الثاني من الشهر. مع برودة واضحة فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق شمال العراق".

واختتم خبير التنبؤات الجوية تقريره بالقول إن "هذا السلوك يُعد نمطاً انتقالياً طبيعياً بين فصلي الخريف والشتاء".