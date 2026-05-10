طقس العراق.. "الزائر الأوروبي" يطرق الأبواب منتصف الشهر

تشير توقعات الطقس في العراق، اليوم الأحد، إلى تأثر البلاد بكتلة هوائية معتدلة قادمة من أوروبا منتصف شهر أيار الجاري، قد تسهم في خفض درجات الحرارة بشكل ملموس، مع احتمالية تصاعد موجات غبار.

وقال الراصد الجوي صادق عطية في تدوينة تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "كتلة هوائية معتدلة قادمة من أوروبا ستزور البلاد في 16 أيار / مايو، مسببة انخفاضاً في درجات الحرارة بشكل واضح".

وأضاف أن هذه الكتلة يسبقها ارتفاع متوقع في درجات الحرارة، لتتجاوز 40 درجة مئوية في مدن جنوب البلاد، مع تسجيل درجات أقل قليلاً في باقي المناطق.

من جهتها، أوضحت هيئة الأنواء الجوية أن طقس يوم غد الاثنين سيكون غائماً جزئياً عموماً، مع رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتصاعد غبار متوسط الشدة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وارتفاع درجات الحرارة عدة درجات عن اليوم السابق، مع مدى رؤية أفقية بين 8 إلى 10 كيلومترات، تنخفض إلى 5–7 كيلومترات في أجواء الغبار.

وأضافت أن طقس الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً في الوسط والجنوب، وغائماً مع زخات مطر متوسطة في الشمال، مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً وتصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة مسببة تصاعد الغبار، فيما تبقى درجات الحرارة مقاربة ليوم الاثنين.

وأشارت إلى أن طقس الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم، مع انخفاض درجات الحرارة في الوسط والجنوب، واستقرارها في الشمال، مع استمرار نشاط الرياح في بعض المناطق.

وأوضحت أن طقس الخميس سيكون غائماً جزئياً مع درجات حرارة مستقرة نسبياً في عموم البلاد.