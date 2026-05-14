طقس العراق الجمعة.. عواصف غبارية تليها موجة برد

شفق نيوز- بغداد

تشير توقعات الطقس في العراق، مساء اليوم الخميس، إلى تأثر البلاد تدريجياً بنشاط ملحوظ للرياح الغربية إلى الشمالية الغربية اعتباراً من ساعات نهار غداً الجمعة، وفي المساء والليل، يبدأ تأثير كتلة هوائية مسببة انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة.

وذكر الراصد الجوي صادق عطية في تدوينة تابعتها وكالة شفق نيوز، أن آخر مخرجات نماذج الطقس العددية تشير إلى تأثر البلاد تدريجياً بنشاط ملحوظ للرياح الغربية إلى الشمالية الغربية اعتباراً من ساعات نهار يوم الجمعة، يبدأ أولاً في مناطق غرب البلاد ثم يمتد النشاط تدريجياً نحو مدن الوسط والجنوب الغربي وأجزاء من المنطقة الشمالية.

وتوقع عطية أن تكون الرياح شديدة السرعة على فترات تصل إلى 60 كم/س، مثيرة للغبار والعواصف الغبارية، خاصة في المناطق الصحراوية والمكشوفة، مما يؤدي إلى تدنٍ واضح في مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كم في بعض المناطق.

وشدد على ضرورة أخذ الحيطة والحذر، لا سيما لسالكي الطرق الخارجية بسبب تدني الرؤية الأفقية، إضافة إلى مرضى الحساسية والربو نتيجة ارتفاع تراكيز الغبار في الأجواء.

من جهتها، أصدرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، مساء الخميس، تقريراً جوياً حول انخفاض درجات الحرارة غداً وفق مخرجات نماذج الطقس العددية المعتمدة في قسم التنبؤ الجوي في الهيئة.

وأوضحت في تقريرها الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن التوقعات تشير إلى تأثر البلاد باندفاع كتلة هوائية معتدلة نسبياً، بحرارة دون المعدلات المناخية السائدة لمثل هذا الوقت من السنة، نتيجة اندفاع مرتفع جوي من البحر المتوسط مصحوب بكتلة هوائية ذات خصائص حرارية أقل من المعتاد.

وبحسب الهيئة، ينتج عن هذه الكتلة انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة، لتسجل قيماً أدنى من المعدل العام بفارق يصل بين 5-8 درجات مئوية في بعض الأماكن.

وتوقعت أن تأثير الكتلة الهوائية يبدأ اعتباراً من ساعات مساء وليل يوم غد الجمعة على مدن المنطقتين الوسطى والشمالية، ثم يتعمق الانخفاض أكثر يوم السبت ليشمل مدن المنطقة الجنوبية والأقسام الشرقية من البلاد، على أن تعود درجات الحرارة للارتفاع التدريجي بعد منتصف الأسبوع.

وبناءً على ذلك، وخلال فترة تأثير الكتلة الهوائية، تميل الأجواء إلى الاعتدال حلال ساعات النهار، في حين تصبح لطيفة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.