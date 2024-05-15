طقس العراق.. ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة وزخات مطر متفرقة

شفق نيوز/ رجح الراصد الجوي العراقي علي الجابر الزيادي، حدوث إرتفاع مؤقت يوم غد الخميس في كافة المدن بفارق ثلاث درجات تصاعدياً.

وقال الزيادي، لوكالة شفق نيوز، إن من المتوقع عبور كتلة هوائية مصاحبة إلى رياح شمالية غربية، ظهر الجمعة، تجعل الأجواء أفضل وتؤدي لانخفاض بفارق درجتين مئوية.

وأضاف: تعقب هذه الأجواء قبل منتصف الأسبوع القادم إرتفاعاً تصاعدياً ثم تليها كتلة هوائية وهكذا حتى نهاية الشهر، حيث تشهد البلاد أجواء متذبذبة بين أنخفاض تارة وإرتفاع مرة أخرى وتسجل معدلات الحرارة عند (40 و37) مئوية.

واشار الزيادي إلى أن الأجواء طبيعية ولا توجد موجات حر مرتفعة حتى آخر الشهر ملمحاً إلى فرص زخات مطر متفرقة عشوائية خلال 24 /ساعة في أقصى الجنوب والأقسام الشمالية.