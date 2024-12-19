طقس العراق.. ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وأمطار تلامس بغداد

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية اليوم الخميس، عن ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مقارنة بيوم أمس، مع استمرارها أقل من المعدل العام بقليل.

وأكدت الهيئة في تقريرها اليومي، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن الأجواء ستظل باردة نسبياً خلال النهار وشديدة البرودة خلال ساعات الليل والصباح.

وفي تقريرها، أشارت الهيئة إلى أن الطقس سيكون صحواً مع وجود بعض السحب المتفرقة في سماء معظم مدن البلاد، تتكاثر تدريجياً خلال ساعات الليل فوق مناطق غرب وشمال العراق، ما يتسبب في طقس غائم جزئياً على فترات.

وأضافت الهيئة أن السحب ستنتقل نحو باقي المدن مع حلول وقت متأخر من الليل، مما يهيئ الفرصة لسقوط زخات من الأمطار في مناطق متفرقة من مدينة الأنبار، تمتد لتلامس مناطق غرب العاصمة بغداد وصلاح الدين خلال ساعات فجر يوم الجمعة.

كما توقعت الهيئة أن تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، تتراوح سرعتها بين 10 و25 كلم في الساعة، وتميل للهدوء في أغلب الأحيان في شمال غرب البلاد، على أن تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة خلال ساعات المساء.

وفيما يخص مدى الرؤية، أشارت الهيئة إلى أنه سيتردى بشكل طفيف خلال ساعات الليل وصباح يوم غد في شمال وغرب البلاد، حيث من المتوقع أن تتراوح الرؤية بين 4 و6 كلم بسبب تشكل ضباب خفيف.

أما عن درجات الحرارة، فتوقعت الهيئة أن تسجل درجات الحرارة الصغرى في بغداد درجتين مئويتين، والعظمى 18 درجة مئوية.