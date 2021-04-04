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طقس العراق .. ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القادمة وانخفاضها الأسبوع المقبل

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-04T04:51:37+0000
طقس العراق .. ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القادمة وانخفاضها الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ تشهد حالة الطقس في العراق عدم استقرار فمع معاودة ارتفاع درجات الحرارة اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم من المحتمل أن يرافقها أمطار خفيفة الشدة يُتوقع أن تنخفض بشكل طفيف الأسبوع المقبل، وفقا للمتنبئ الجوي صادق عطية.

وأشار عطية في منشور على مواقع التواصل الإجتماعي اليوم إلى توقعات متخبطة ترسمها مواقع الطقس العالمية وذلك بسبب عدم استقرار ووضوح حركة المنظومة في الطبقات العليا. 

وقال إن نموذج الطقس الأوربي يرسم سيناريو  ربما يختلف عن باقي النماذج، ويشير الى فرص هطول زخات من الامطار خفيفة الشدة يوم الاربعاء في ديالى وواسط ومناطق من العاصمة وجنوب السليمانية، وقطرات خفيفة في مناطق من مدن الفرات الاوسط والجنوب وبادية الجنوب .

وبحسب عطية فإن التوقعات تشير كذلك ، إلى ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا وقد تبدأ اعتبارا من اليوم الثلاثاء وتستمر خلال الايام المقبلة ، على ان تعود للانخفاض الطفيف يوم السبت. 

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