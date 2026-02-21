طقس العراق.. ارتفاع بدرجات الحرارة يعقبه انخفاض وأمطار

شفق نيوز- بغداد

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم السبت، تفاصيل الحالة الجوية في البلاد للأيام المقبلة، متوقعة ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة يوم غد ٍالأحد يعقبه انخفاض تدريجي مع فرص لتساقط أمطار منتصف الأسبوع.

وذكرت الهيئة، في بيان لها، طالعته وكالة شفق نيوز، أن طقس يوم غدٍ الأحد سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم.

وبينت أن درجات الحرارة "العظمى والصغرى" ليوم غدٍ الأحد ستكون على النحو الآتي: دهوك 20-8، نينوى 21-8، أربيل 22-8، السليمانية 22-6، كركوك 24-11، صلاح الدين 24-10، الأنبار 25-9، ديالى 27-9، بغداد 28-11، واسط 28-12، بابل 29-11، كربلاء 29-11، النجف 29-13، المثنى 29-12، الديوانية 30-13، ذي قار 30-13، البصرة 30-14، وميسان 31-14 درجة مئوية.

وأشارت إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول في الأقسام الغربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 10-20 كم/س، ومدى الرؤية بين 6-8 كم.

وأضافت أن طقس يوم الاثنين 23 شباط سيكون صحواً يتحول إلى غائم جزئي، مع انخفاض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بين 10-20 كم/س، ومدى الرؤية 6-8 كم.

وبينت أن يوم الثلاثاء 24 شباط سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة في المنطقة الشمالية وفرصة لأمطار في المنطقة الوسطى، وتنخفض درجات الحرارة قليلاً على العموم، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة بين 20-30 كم/س، ومدى الرؤية 6-8 كم.

أما الأربعاء 25 شباط فسيكون الطقس غائماً جزئياً يتحول إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة في المنطقة الشمالية، وصحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وتكون درجات الحرارة مقاربة في الوسطى والشمالية وتنخفض قليلاً في الجنوبية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بين 10-20 كم/س، ومدى الرؤية 6-8 كم.

وفيما يتعلق بالحالة الجوية المسجلة ليوم السبت 21 شباط، فقد كان الطقس صحواً في عموم البلاد مع بعض الغيوم في أربيل والسليمانية ودهوك.

كما أوردت الهيئة درجات الحرارة العظمى المتوقعة لبعض العواصم العربية والعالمية، حيث سجلت بيروت 23، الدوحة 30، الكويت 29، أبو ظبي 30، القاهرة 22، تونس 17، الجزائر 18، الرباط 21، لندن 14، باريس 14، جنيف 10، واشنطن 7، موسكو -1، أنقرة 12، طوكيو 15، وبرلين 6 درجات مئوية.