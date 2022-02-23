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طقس العراق.. ارتفاع بدرجات الحرارة يبدأ غداً

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-23T17:33:17+0000
طقس العراق.. ارتفاع بدرجات الحرارة يبدأ غداً

شفق نيوز/ توقع راصد جوي، اليوم الاربعاء، أن يطرأ ارتفاع في درجات يوم غد الخميس ويستمر لغاية صباح السبت مع فرص لتساقط الامطار بمناطق متفرقة من العراق.

وقال صادق عطيه في منشور له على موقع التواصل فيسبوك، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن ارتفاعاً بدرجات الحرارة سيكون يومي الخميس والجمعة وتعود لتنخفص من جديد يوم السبت مع نشاط بالرياح السطحية المثيرة للغبار".

واشار إلى أن "طقس يوم الخميس سيكون غائماً بشكل جزئي الى غائم في عموم المدن بسبب تأثير منخفض جوي قادم من جنوب اوروبا، وتظهر السُحب على ارتفاعات مُختلفة تتكاثر أحياناً"، مبيناً أن "الفرص مهيئة لهطول زخات من الامطار الرعدية خلال ساعات المساء في  بادية الجنوب وغرب الانبار تندفع ليلاً لتشمل ذي قار والبصرة والسماوة ثم ميسان وواسط ومناطق متفرقة من مدن الفرات الأوسط يصعب تحديدها، وتشمل العاصمة بغداد في وقت متأخر من الليل او فجر الجمعة وكذلك مدن صلاح الدين ونينوى وديالى وكركوك ودهوك والسليمانية واربيل".

ولفت إلى أن "الرياح ستكون جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة تتراوح سرعتها مابين 20-30 كم بالساعة  نشطة على فترات لتصل سرعتها الى مابين 50-60 كم بالساعة"، موضحاً أن "هذا النشاط لايشمل مدينتي البصرة وميسان ومدن اقليم كوردستان".

ونوه إلى أن "ارتفاعاً آخر سيطرأ على درجات الحرارة لتكون اعلى من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 8-10 درجات مئوية".

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