طقس العراق.. احذروا ضباباً كثيفاً فجر وصباح الأحد

شفق نيوز/ أصدرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، مساء يوم السبت، تحذيراً من تردي الرؤية الأفقية بسبب الضباب فجر وصباح غداً الأحد.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "نماذج الطقس العددية المستلمة لدى قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للأنواء الجوية تشير إلى توقعات بتشكل موجات من الضباب ما بين متوسط الشدة الى كثيف، فجر وصباح يوم الأحد يشمل مناطق متعددة من مدن وسط وشمال البلاد".

وأضافت، "الحذر لسالكي الطرق الخارجية في مناطق الضباب لتفادي الحوادث".