طقس السبت.. أمطار خفيفة ودفء نسبي في العراق

شفق نيوز- بغداد

تشير توقعات الطقس في العراق، مساء اليوم الجمعة، إلى هطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من البلاد غداً السبت، فيما تستمر موجة الدفء النسبي نهاراً في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع أجواء معتدلة في المنطقة الشمالية.

وذكرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية أن صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى تركز السحب الممطرة خلال ساعات هذه الليلة على مناطق عديدة من مدن شمال البلاد ومناطق من ديالى والأنبار، في حين تتواجد سحب غير ممطرة على بقية المدن.

وعن توقعات غداً السبت، رجحت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، هطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، ولا سيما أقسامه الشمالية (دهوك، شمال نينوى، وشمال أربيل) خلال ساعات النهار، على أن تمتد فرص الهطول ليلاً لتشمل مناطق واسعة من مدن شمال البلاد، إضافة إلى شمال صلاح الدين وشمال ديالى.

وفيما يخص درجات الحرارة، توقعت أن تستمر موجة الدفء النسبي نهاراً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، مع أجواء معتدلة في المنطقة الشمالية خلال الأيام المقبلة، بسبب تأثر المنطقة بكتلة هوائية دافئة قادمة من أفريقيا.

ولا تشير التوقعات إلى تأثر البلاد بموجة برد قوية خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقاً للهيئة.