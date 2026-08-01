طقس الزيارة الأربعينية: حرارة خمسينية وغبار خفيف في وسط وجنوب العراق

شفق نيوز - بغداد

أصدر قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم السبت، تقريراً خاصاً عن حالة الطقس في البلاد خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين.

ووفقاً للتقرير، فإن التوقعات الجوية تشير إلى استمرار تأثر أجواء العراق بطقس صيفي حار إلى شديد الحرارة خلال يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 3-4 آب 2026، مع سماء صافية في معظم المناطق، تتخللها سحب متفرقة فوق أجزاء من مدن شمال وشرق البلاد، دون مؤشرات على حالات جوية مؤثرة.

وبحسب التقرير، يُتوقع أن تسجل درجات الحرارة خلال ساعات الظهيرة ما بين (49-50) مئوية في مدن الوسط والجنوب، وأقل قليلاً في الشمال، فيما تهب رياح شمالية غربية معتدلة تتراوح سرعتها بين 20-30 كم/ساعة، تنشط نهاراً في الوسط والغرب لتصل هباتها إلى نحو 50 كم/ساعة، ما يتسبب بإثارة غبار خفيف في المناطق الصحراوية والطرق الخارجية وانخفاض محدود في الرؤية، بينما تكون الرياح ساكنة إلى متقلبة الاتجاه وخفيفة في الأقسام الشرقية.

ونوه القسم في تقريره إلى عدم وجود ظواهر جوية استثنائية قد تعيق حركة الزائرين، مؤكداً أن الأجواء الحارة تستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة مع السير لمسافات طويلة.

وأوصى التقرير الزائرين بالإكثار من شرب السوائل لتجنب الإجهاد الحراري والجفاف، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس ظهراً، وأخذ فترات استراحة في الأماكن المظللة، داعياً السائقين إلى توخي الحذر على الطرق الصحراوية عند نشاط الرياح، وحاثاً كبار السن والأطفال وذوي الأمراض المزمنة على تجنب التعرض الطويل للحرارة.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر، الأسبوع الماضي، تعطيل الدوام الرسمي في البلاد كافة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين تزامناً مع إحياء زيارة الأربعينية.