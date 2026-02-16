طقس الثلاثاء.. زخات مطرية في كوردستان و4 محافظات

شفق نيوز- بغداد

تشير توقعات الطقس في العراق، مساء يوم الاثنين، إلى هطول زخات مطرية خفيفة إلى معتدلة تشمل إقليم كوردستان وأماكن متفرقة في أربع محافظات غداً الثلاثاء.

وذكرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "أجواء البلاد مساء اليوم الاثنين التي رصدتها الأقمار الاصطناعية توضح صفاء السماء في جميع المناطق عدا تواجد بعض الغيوم في المنطقة الشمالية".

وأضافت أن "التوقعات تشير إلى حالة جوية سريعة واندفاع الغيوم خلال نهار ومساء يوم غد الثلاثاء نحو مدن وسط وشمال البلاد، وفرص واردة مساءً لهطول زخات مطر خفيفة إلى معتدلة تشمل إقليم كوردستان وأماكن متفرقة من الأنبار وصلاح الدين وشمال بغداد وديالى".