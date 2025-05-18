طفل ينهي حياته "شنقاً" بظروف غامضة في نينوى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الأحد، بأن طفلاً أقدم على الانتحار شنقاً داخل منزله في ناحية القيروان غربي مدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن " الطفل لم يتجاوز 12 عاماً من العمر وقد تلقت الشرطة بلاغاً من ذوي الطفل يفيد بالعثور عليه مشنوقاً داخل إحدى غرف المنزل، في ظروف غامضة".

وأضاف أن "قوة أمنية حضرت إلى الموقع وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث، بينما تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاتخاذ الإجراءات القانونية".

ولم يُعرف حتى الآن ما إذا كانت هناك دوافع واضحة أو مؤشرات سابقة لحالة نفسية أدت إلى الحادث، وسط صدمة تعيشها العائلةوالمنطقة السكنية حيث منزل العائلة.