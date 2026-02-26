طفل يقتحم مركزاً للشرطة العراقية بدراجته الصغيرة والأمن يعيده لمنزله

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بتسجيل حادثة طريفة تمثلت بدخول طفل إلى أحد المراكز الأمنية مستخدماً دراجته الصغيرة، قبل أن تعمد الشرطة إلى إعادته إلى ذويه قبيل موعد الإفطار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن “طفلاً دخل إلى مركز شرطة تسعين وهو يقود دراجته الصغيرة، وتجول داخل أروقة المركز، ما أثار استغراب المنتسبين الذين بادروا إلى التحقق من هويته”.

وأضاف أن القوات الأمنية تمكنت من التعرف على ذويه بعد إجراءات التحري، حيث جرى إيصاله إلى منزله بسلام قبل موعد الإفطار، مؤكداً أن الحادثة لم تتضمن أي أذى وكانت ذات طابع إنساني وطريف.

وأشار المصدر إلى أن المركز كان قد نشر في وقت سابق تنويهاً جاء فيه: “تم العثور على هذا الطفل وهو حالياً في مركز شرطة تسعين، وعلى كل من يتعرف عليه أو على ذويه مراجعة المركز أصولياً.