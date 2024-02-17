طفل يفارق الحياة نتيجة انهيار منزل طيني دمرته الأمطار في سامراء

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، مصرع طفل نتيجة انهيار منزل بفعل الأمطار في مدينة سامراء، ضمن محافظة صلاح الدين.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "طفلاً بعمر 4 سنوات ونصف فارق الحياة نتيجة انهيار منزل طيني مسقف بالخشب بفعل غزارة مياه الأمطار في منطقة الجلام عند أطراف مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين".

وأضاف المصدر، أن "جثة الطفل نقلت إلى مستشفى سامراء، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحادث من قبل الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني".