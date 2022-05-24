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طفل "متسول" يخترق أمن مطار عراقي ويعطل رحلة ايرانية لساعتين

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-24T08:12:02+0000
طفل "متسول" يخترق أمن مطار عراقي ويعطل رحلة ايرانية لساعتين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة النجف، اليوم الثلاثاء، بأن طفلاً تسبب بدخول مطار المحافظة بـ"حالة إنذار".

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "طفلاً دون العاشرة من العمر تمكن من اختراق امن مطار النجف والوصول إلى نقطة انطلاق طائرة ايرانية تستعد للإقلاع إلى ايران مع مسافرين على متنها، وذلك لطلب المساعدة (الگدية من المسافرين)".

وبين المصدر، أن "امن الطائرة تنبه للطفل وقام بتعطيل الرحلة لمدة اكثر من ساعتين، وانزال المسافرين من على متنها للتأكد من عدم صعود متسولين آخرين على متن الطائرة"، موضحا ان "قوة امن المطار اعتقلت الطفل وقامت بنقله خارج المطار، بعدما أدخل المطار في حالة إنذار".

وعن تفاصيل الحادث وكيفية اختراق الطفل لكل تحصينات المطار الامنية، قال مصدر أمني آخر لوكالة شفق نيوز، إن الطفل "تمكن من اختراق المطار بكل تحصيناته ووصل الى منطقة المرآب،  حيث مكث فترة من الزمن وهو يستجدي من المسافرين"، مشيراً إلى أن "الطفل اخذ بالتجوال داخل المطار في ساعات الفجر الاولى دون ان يستوقفه احد، ثم توجه الى مدرج الطائرات، حيث وصل الى الطائرة الايرانية (ايران اير ٥٣١٨) والتي كانت تستعد للمغادرة حيث استوقفه رجل امن الطائرة سائلاً الفتى عن بطاقة الركوب ورد الفتى بأنه لاينوي السفر لكن يريد الوصول الى منزله في منطقة البراكية.

وعلى اثر الحادث، يقول المصدر، قام رجل امن الطائرة بابلاغ قمرة القيادة وتم انزال جميع الركاب واعادته لمنطقة الانتظار، والتأكد من إن كانت هناك حجوزات مسبقة، مما تسبب بتأخير اقلاع الطائرة لنحو ساعة و خمسة واربيعن دقيقة.

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