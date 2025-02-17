طفل عراقي يحصد لقب "Super Champion" للحساب الذهني

شفق نيوز/ تمكن الطفل العراقي كمال غانم، من الحصول على لقب Super Champion"" للحساب الذهني، في منافسة ضمت آلاف المتسابقين من عشرين دولة عربية وأجنبية وسط بغداد.

وقالت وزارة التربية العراقية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، بارك حصول بطل العراق التلميذ في الصف الثالث الابتدائي "جعفر كمال غانم" من مدرسة "المدينة" الحكومية ذات المعايير الدولية، على لقب "Super Champion" بعد تغلبه على آلاف المتنافسين المشاركين من 20 دولة عربية وأجنبية ضمن المسابقة العالمية للحساب الذهني، برعاية منظمة "WAMAS" في ملعب الشعب الدولي ببغداد.

وأضاف البيان أن "الجبوري هنأ ملاك المدرسة ووالدي التلميذ هذا الانجاز الرائع الذي يؤكد ان العراق بلد غني بالعقول والابداعات العلمية بشكل يجعله قادراً على اعتلاء منصات التتويج العالمية بكل ثقة وثبات".