طفلة تنهي حياتها بـ"حبل" في الناصرية والزاب يبتلع شابا بكركوك

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بانتحار طفلة شنقاً بحبل في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، فيما قضى شاب غرقاً في نهر الزاب الأسفل جنوب غربي كركوك.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "طفلة تبلغ من العمر 12 عاماً في قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، أنهت حياتها بشنق نفسها بواسطة حبل داخل منزلها، بعد رسوبها في الدراسة الابتدائية".

وفي كركوك، ذكر مصدر، للوكالة، أن "شاباً غرق في نهر الزاب الأسفل في قرية (باي حسن) جنوب غربي محافظة كركوك، وذلك خلال محاولته السباحة".

وأضاف المصدر، أن "الشرطة النهرية وفريق غواصين، يواصلون البحث عن جثة الغريق".

وتشهد محافظات عراقية عدة، خلال فصل الصيف، العشرات من حوادث الغرق، بسبب انعدام المسابح النموذجية، ولجوء الشباب والصبية إلى ممارسة هواية السباحة في الأنهر والجداول.