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طفلان يفتتحان موسم الغرق في بغداد وعملية سطو شرقي العاصمة

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-22T10:13:59+0000
طفلان يفتتحان موسم الغرق في بغداد وعملية سطو شرقي العاصمة

شفق نيوز/ لقى طفلان مصرعهما "غرقاً" يوم الثلاثاء، أثناء ممارسة السباحة في إحدى القنوات المائية شرقي بغداد.

وابلغ مصدر في شرطة النجدة وكالة شفق نيوز؛ أن طفلين (أحداث) غرقا ضمن مشروع قناة الجيش في بغداد.

وأضاف المصدر؛ أنه تم انتشال الجثث وتسليمها الى احدى المستشفيات تمهيدا لتسليم الجثث الى ذويهم.

وفي بغداد ايضا؛ اقدم مسلحون مجهولون على اقتحام منزل منتسب في وزارة الداخلية ضمن منطقة الحبيبية/ دور الضباط شرقي العاصمة.

وابلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز؛ ان المسلحين قاموا بسرقة مبلغ مالي قدره 20 مليون دينار عراقي وعجلة نوع كيا فورتي ولاذوا بالفرار، لافتا إلى أن المنزل كان خاليا من ساكنيه وقت تنفيذ الاقتحام.

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