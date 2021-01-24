إطفاء محطات توليد طاقة يتسبب بفقدان "1500 kv" والكهرباء تحدد سببين

شفق نيوز/ أفاد مصدر في وزارة الكهرباء العراقية، يوم الاحد، بإطفاء عدد من محطات الكهرباء التابعة إلى شركة إنتاج الطاقة الكهربائية للمنطقة الوسطى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "من ضمن المحطات التي تم إطفاؤها هي محطة المنصورية والقدس والصدر بسبب عدم تزويدها بالكاز وانقطاع الغاز الإيراني".

وأوضح ان "أطفاء المحطات تسبب بانخفاض تجهيز الطاقة الكهربائية لبعض مناطق بغداد والمحافظات، مبينا أن "كل محطة تولد ما يقارب 300- 500 kv وعدم تجهيزها بالغاز والكاز تسبب بفقدان بحدود 1500 kv من منظومة السيطرة التي تجهز الكهرباء لبغداد والمحافظات".