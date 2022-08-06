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إطفاء عام جديد للكهرباء يطال محافظات جنوبي العراق

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-06T19:16:15+0000
إطفاء عام جديد للكهرباء يطال محافظات جنوبي العراق

شفق نيوز/ حصل إطفاء مساء اليوم السبت عام في منظومة شبكة الكهرباء الوطنية في محافظات جنوبي العراق للمرة الثانية على التوالي خلال 24 ساعة بالتزامن مع الارتفاع الشديد بدرجات الحرارة في مناطق ومدن البلاد كافة.

وقال مصدر في وزارة الكهرباء لوكالة شفق نيوز، إن إطفاءً عاماً (Shut Down) حدث في عدد من المحافظات الجنوبية ومن ضمنها محافظة ذي قار.

هذا لم يتسن لغاية الآن معرفة الأسباب التي أدت إلى هذا الإطفاء العام في إمداد الطاقة، وفقا للمصدر.

وقال مصدر آخر في الوزارة، إن المحافظات التي انفصلت عنها شبكة الكهرباء الوطنية هي: البصرة، وذي قار، وميسان، وواسط، وبابل.

وأعلنت محطة الزبيدية الحرارية في بيان، خروج جميع الوحدات التوليدية الست عن العمل، وحدوث إطفاء تام لمحافظة واسط ماعدا قضاء الصويرة .

وكان فرع توزيع كهرباء ذي قار قد أفاد، يوم الجمعة، بانقطاع تام للطاقة الكهربائية في محافظات ذي قار وميسان والبصرة جنوبي العراق.

ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية. ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارات أحياناً إلى 50 مئوية.

ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية وعلى رأسها السعودية لاستيراد الكهرباء منها عبر ربط منظمتها مع منظومة الخليج، بعد أن كان يعتمد على إيران لوحدها خلال السنوات الماضية عبر استيراد 1200 ميغاواط وكذلك وقود الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية المحلية.

كما يعتزم العراق استيراد الكهرباء من الأردن وتركيا، في مسعى من بغداد لسد النقص لحين بناء محطات طاقة تكون قادرة على تلبية الاستهلاك المحلي.

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