إطفاء "شبه تام" للطاقة الكهربائية في أغلب مناطق محافظات ذي قار والبصرة وميسان

شفق نيوز/ أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، يوم الأحد، بحصول إطفاء شبه تام للطاقة الكهربائية بسبب خلل فني في محافظات البصرة وميسان وذي قار.

وقال مراسلنا إن الأحمال الزائدة على شبكات نقل الطاقة الكهربائية أدى إلى حصول إطفاء مفاجئ "Shut Down" في اغلب مناطق محافظات ذي قار والبصرة وميسان.

واشار إلى أن الملاكات الهندسية والفنية في حالة استنفار تام وتعمل على إصلاح هذا الخلل، مشيراً إلى أن أجواء فصل الشتاء لعبت دوراً هذا الخلل حيث أن محافظة البصرة شهدت صباح اليوم أجواء ضبابية وارتفاعاً كبيراً في نسبة الرطوبة.

يأتي ذلك مع حلول فصل الشتاء الذي يتوقع متنبؤو الطقس أنه سيكون شتاء بارداً وكثير الأمطار، في ظل عدم استقرار بإنتاج الطاقة الكهربائية من محطات التوليد في البلاد.