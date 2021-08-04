إطفاء خط كركوك - قيارة بسبب وضع عبوات تحت برجين لنقل الطاقة

شفق نيوز/ أفاد مصدر في توزيع كهرباء كركوك، يوم الاربعاء، بإطفاء خط كركوك - قيارة بسبب وضع عبوات تحت برجين لنقل الطاقة الكهربائية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم إطفاء خط كركوك - قيارة 400kv لوجود عدد من العبوات الناسفة المزروعة تحت برجي 93 و 94، ضمن مسارات الخط ويجري حاليا أعمال ابطال مفعولها".

واوضح ان "إطفاء الخط يؤثر على مناطق من كركوك وقضاء القيارة جنوب الموصل".

وتتعرض ابراج الطاقة الكهربائية في ديالى وكركوك وصلاح الدين واطراف نينوى لهجمات مستمرة منذ اشهر قليلة وهو تصعيد غير مسبوق وسط اتهامات لعناصر داعش او جهات مستفيدة من مقاولات اصلاح ونصب الابراج المدمرة والمتضررة.