إطفاء تام للكهرباء في محافظة النجف

شفق نيوز/ شهدت محافظة النجف، يوم الثلاثاء، انطفاءً تاماً للطاقة الكهربائية فيها.

وقال مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، إن انخفاضاً مفاجئاً حصل في ضخ الغاز تسبب بإطفاء للطاقة عن عموم المحافظة، ما عدا محطة النجف القديمة حيث مرقد الإمام علي.

وبين أن الفرق الفنية تعمل على إصلاح الخلل.

يأتي ذلك بعد ايام قليلة، من حدوث اطفاء تام للتيار الكهربائي في العراق بسبب خلل فني، مما أدى إلى توقف المحطات الكهربائية بشكل كامل ما عدا محطات إقليم كوردستان.

وفي الأسابيع الأخيرة، زادت وتيرة هجمات بعبوات ناسفة على خطوط نقل الطاقة الكهربائية في المحافظات الواقعة شمالي وغربي وشرقي العراق، ما فاقم أزمة نقص الكهرباء في البلاد.