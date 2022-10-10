إطفاء تام للكهرباء في البصرة.. مسؤول يوضح الاسباب  

شفق نيوز/ أوضح مسؤول في قطاع الطاقة الكهربائية، اليوم الإثنين، أسباب انقطاع التيار الكهربائي في محافظة البصرة جنوبي العراق.

وقال المسؤول، لوكالة شفق نيوز، إن "أسباب الإطفاء التام للتيار الكهربائي منذ فجر اليوم يعود لأغراض الصيانة على خطوط الرميلة الرئيسة بالمحافظة".

وبين المسؤول الذي ارتأى عدم ذكر اسمه، أن " الكوادر الفنية باشرت بإعادة الخطوط الكهربائية إلى العمل، ولا يوجد أي انهيار بالتيار الكهربائي".

وتناقلت وسائل إعلام محلية صباح اليوم الاثنين، اخباراً أفادت بانهيار الطاقة الكهربائية بمحافظة البصرة مع ساعات الفجر الأولى دون معرفة الاسباب.