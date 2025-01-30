أطفال الحلة ينعشون ذاكرة الشارع بلعبة "الدعابل" (صور)

شفق نيوز/ أعادت صور من أحد أزقة الحلة مركز محافظة بابل، الذاكرة بعيداً لزمن مضى، حيث كان الأطفال يلعبون ألعاباً يستخدمون بها أيديهم وأرجلهم في شوارع مدنهم، بالقرب من منازلهم، بعيداً عن تكنولوجيا الأيام الحالية التي وضعت الأطفال خلف شاشات مضيئة داخل البيوت.

ومن بين ألعاب الزمن الجميل، كان الأطفال يلعبون بكرات زجاجية تسمى باللهجة العراقية الدارجة "دعابل"، وهي لعبة تمارس في العديد من بلدان العالم، ولها طقساً فريداً بين العراقيين.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، بعض الأطفال وهم ينشطون ذاكرة الشارع، بممارستهم لعبة "الدعابل"، في أزقة الحلة، في لفتة جميلة قد فقدها الشارع العراقي.

وكان الأطفال قبل سنوات خلت، يمارسون تلك اللعبة في الشوارع بطرق عدة منها "الطنّب" وهي دائرة كبيرة مرسومة على الأرض، وفي وسطها توضع "الدعابل" على خط مستقيم، وعلى اللاعب ضربها بكرة زجاجية من خط الدائرة، ويجني ربحه مما يخرج من الدائرة من "دعابل".