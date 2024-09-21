طعن شرطي وانتحار شاب جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة ذي قار، يوم السبت، اعتقال متهمين اثنين بقضية مشاجرة تسببت بإصابة منتسب أمني، فيما أفاد مصدر أمني بانتحار شاب في البصرة.

وذكر بيان للقيادة، ورد لوكالة شفق نيوز، أن قسم شرطة قضاء الرفاعي ألقى القبض على متهمين اثنين بعد ملاحقتهما من قبل دوريات النجدة لتسببهما بمشاجرة أصيب خلالها منتسب أمني بطعنة سكين".

وأشار بيان قيادة الشرطة، إلى أن "السلطات الأمنية اتخذت بحقهما الإجراءات القانونية وتوقيفهما أصولياً".

وفي البصرة، أخبر مصدر أمني، الوكالة بأن شاباً في العشرينيات من عمره، أقدم على الانتحار شنقاً في منطقة القبلة وسط مركز المحافظة، موضحاً أن دوافع الانتحار هي "معاناة من اضطرابات نفسية".